Suede sublima la energía en “Dancing With The Europeans”

El escenario es un lugar del que sigue brotando una magia impredecible y ahora lo ratifican Suede, al contar que durante un concierto en España, Brett Anderson -su vocalista- tuvo una revelación y sintió una conexión con el público que, para él, rompió todo tipo de barreras y de la que surgió el tercer sencillo del álbum por venir.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ya hemos escuchado “Disintegrate” y “Trance State” como adelantos de Antidepressants y del que ahora llega “Dancing With The Europeans”, una canción en la que la banda inglesa maximiza su energía a través de los riffs guitarreros y subir el ritmo.

Siendo ya un hombre maduro por el que parece que no pasa el tiempo ni la edad, Brett contó que atravesaba por un mal momento personal, pero que aquel concierto le permitió una experiencia sensible muy especial y de repente tuvo delante la frase: “ dancing with the Europeans, como símbolo de búsqueda de conexión en un mundo desconectado”.

Suede ahora se vincula también con el complejo momento por el que atraviesa Europa, que no sólo lucha contra factores internos, sino que del exterior le vienen muchos temas agrestes. Lo curioso es que la canción invierte la polaridad y desparrama una energía luminosa y épica.

Antidepressants llegará con el 5 de septiembre y contribuirá a prolongar la estela de una gran ave fénix como lo es Suede.

