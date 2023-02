‘Succession’ llegará a su fin con la cuarta temporada

A través de una publicación de The New Yorker, Armstrong reveló que la serie de HBO ganadora de múltiples premios concluirá su historia con su próxima temporada. “Hay algunos aspectos diferentes. Uno, podríamos haberlo dicho tan pronto como lo decidí, casi cuando lo estábamos escribiendo, lo que creo que sería extraño y perverso”, comentó.

“Podríamos haberlo dicho al final de la temporada. Me gusta bastante esa idea, creativamente, porque entonces la audiencia puede disfrutar todo tal como viene, sin tratar de resolver las cosas o percibir las cosas de cierta manera una vez que saben que es la temporada final”, continuó Armstrong.

Y agregó: “Pero, también, el pensamiento compensatorio es que no escondemos mucho la pelota en el programa. Siento una responsabilidad con la audiencia, y personalmente no me gustaría la sensación de ‘oh, eso es todo, muchachos. Ese fue el final’. No me gustaría eso en un show. Creo que me gustaría saber que está llegando a su fin.”

“Quién sabe sobre las razones psicológicas, pero las creativas fueron que se sintió realmente útil no tomar la decisión final por mucho tiempo. Ya sabes, hay una promesa en el título de Succession. Nunca pensé que esto podría seguir por siempre. El final siempre ha estado presente en mi mente. Desde la temporada 2, he estado tratando de pensar: ¿Es el siguiente, o el siguiente, o es el siguiente?”, concluyó.

La cuarta temporada de Succession se estrenará en HBO y HBO Max el 26 de marzo de 2023.