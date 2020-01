Al parecer el 2020 sí se propuso sorprendernos desde los primeros días del año pues el famoso estudio de animación, Studio Ghibli, creador de El Castillo en el Cielo (1986), Mi Vecino Totoro (1988), La Princesa Mononoke (1997), Cuentos de Terramar (2006), entre otros, anunció a través de un mensaje de año nuevo que estará trabajando en dos nuevas películas este año.

Anteriormente ya nos habían compartido que How Do You Live?, dirigida por Hayao Miyazaki y basada en la obra homónima de 1937 de Genzaburō Yoshino, está en desarrollo pero que únicamente se ha completado el 15%. Se espera que esté lista entre 2021 y 2022. Con respecto a la segunda película, el estudio no dio detalles, sólo que ya se encuentran trabajando en su producción.

Las novedades se unen a otras que ya tenían emocionados a los fans como que están trabajando formalmente en crear el parque de diversiones del estudio y en la próxima adaptación a obra de teatro kabuki de la cinta Nausicaä of the Valley of the Wind.

Que Studio Ghibli reanude actividades el 6 de enero alegra a todos los fans ya que Japón se ha visto envuelto en varios tifones y fuertes lluvias que han causado bastantes daños. Afortunadamente el país intenta recuperarse de estos obstáculos para continuar con sus actividades normales y su producción cultural.

La última película que Studio Ghibli realizó es El recuerdo de Marnie de 2014.