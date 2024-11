Stuck in the Sound: “Buscamos el significado de la vida, la muerte y el amor”

Hace prácticamente veinte años que Stuck in the Sound comenzó su andar sonoro usando como centro de operaciones la capital francesa. Desde entonces, el quinteto ha paridos seis bebés, como éste mismo denomina su discografía, labrando así un camino mágico y esperanzador, aunque no exento de melancolía, como los propios músicos aseveran. La banda esta por volver a México para presentarse en Lunario del Auditorio Nacional, motivo por el cual concertamos cita con la misma.

En llamada virtual desde el Este de Francia, los miembros de Stuck in the Sound se anuncian felices de volver a México el próximo 3 de diciembre con tal de pisar el Lunario del Auditorio Nacional. “No podemos esperar. Estuvimos hace meses en Bajo Circuito y fue una de las mejores experiencias que hayamos vivido como músicos. Nos emocionó tocar tan lejos de Francia, fue un sueño hecho realidad enterarnos de que sí, hay quienes nos escuchan en Latinoamérica (bueno, sabíamos que pasaba gracias a Internet, pero corroborar que se trata de oyentes reales y compartir la música con ellos, fue increíble)”.

Los franceses recién lanzaron el EP Live in Mexico City, nada menos que el puñado de composiciones que ejecutaron en aquella cita en Bajo Circuito. “En realidad se trata de un obsequio para los mexicanos. Porque no lo teníamos planeado, sólo grabamos nuestras presentaciones en la CDMX para nosotros, para escucharnos y trabajar, y también como un suvenir; pero esa vez pasó algo más allá de nuestro desempeño como músicos, algo muy emocionante sucedió con la audiencia, así que decidimos sacar ese EP. Recibimos mucho amor durante esa presentación. Y al fin estaremos de vuelta en México; esta vez en Guadalajara, Puebla, Querétaro y la CDMX, en el Lunario”.

Respecto a la importancia que su ciudad de residencia tiene en su temario, el combo señala que las suyas son “canciones que buscan hablar de sentimientos, de los problemas de la vida diaria así como del significado de la vida misma, como la muerte o el amor. En ese sentido, París quizá sea una influencia negativa incluso, porque tenemos que escapar de la ciudad con tal de hacer nuestra música. La gente suele pensar que se trata de La ciudad de la luz, pero ha de ser La ciudad de la oscuridad. (risas). O sea, es como una declaración de principios: si eres parisino debes decir que odias París, esa es una actitud muy francesa. La verdad es que mucha gente idealiza a París cuando los japoneses que llegan de visita sienten una cosa que llaman el Síndrome de París; esperan encontrarse con una ciudad maravillosa y hallan suciedad, es algo común”.

Stuck in the Sound es más que nada una familia, una familia feliz con seis bebés, avisan los músicos refiriéndose a los álbumes que a la fecha han producido. “Hemos estado juntos por mucho tiempo, más de veinte años ya, y nos hemos dado cuenta de que somos más fuertes estando así, unidos. Hemos evolucionado y sentimos que estamos mejor ahora que hace décadas, cuando éramos irresponsables”. Sobre ese pasado remoto, la banda recuerda los días en que escuchaba a Nirvana día y noche, aclarando que de ese perfil recogieron algo de melancolía, aunque adhirieron esperanza a la fórmula. Mirando hacia su propio pasado discográfico, el quinteto sostiene que “hay temas que ya no podemos tocar hoy en día porque hablan de cosas que están muy lejos de quienes somos actualmente. Aunque nos da gusto que se nos ha acercado gente joven, de 18 años de edad, para hablar de esas letras, diciéndonos que les han ayudado para salir adelante”.

Consciente de que el reto consiste en “sostener el gusto de hacer canciones, conservar el poder de estar juntos en una habitación creando, sorprendiéndonos y siendo honestos.”, Stuck in the Sound se anuncia con todo en su lugar para presentarse en el Lunario este 3 de diciembre (adquiere tus entradas dando clic aquí).

