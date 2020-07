Los canadienses Striker fueron premiados en la 49ª entrega de los Juno Awards como Disco del Año en la categoría Metal/Hard Music. El disco galardonado fue Play To Win, sexto larga duración en su carrera, editado bajo su propio sello, Record Breaking Records. La ceremonia estaba planeada originalmente para el 15 de marzo de este año, pero debido a la pandemia de Covid-19 fue reagendada para el 29 de junio y en versión online.

FOT:: Dana Zuk

Striker es un quinteto de Heavy/Power Metal que ha logrado establecer su marca en el mundo del metal con una buena mezcla entre esos sonidos y un poco del Glam Metal que surgió a mediados de los 80. Esta fue la segunda vez que estuvieron nominados para los Juno Awards, pero es la primera que ganan. Al respecto dijeron que están muy agradecidos con los premios, “especialmente porque somos una banda independiente. Obtener este premio es la culminación de todo el apoyo que hemos tenido por parte de la industria musical canadiense, desde FACTOR, la Fundación Alberta para las Artes, Consejo de Canadá para las Artes y muchos más y es algo que nos hace sentir reconocidos como artistas. Cometimos contra una serie de bandas de mucho talento y el mero hecho de haber estado nominados junto a ellos ya era un honor. Esperamos que todos estén sanos y salvos en sus casas y que la música en vivo pueda regresar pronto”.

Las demás bandas nominadas eran Kobra and The Lotus (Heavy Metal), Lindsay Schoolcraft (cantante en Cradle of Filth), Single Mothers (Post Hardcore) y The Agonist (Melodic Death/Metalcore). El disco fue editado en octubre de 2018, por lo que entró en el periodo de elegibilidad para el año 2019, que fue premiado esta semana. Se trata de diez temas que juntos suman poco más de 41 minutos de Heavy Metal poderoso, veloz y pulcro. Fue producido por la misma banda y mezclado y masterizado por Hendrik Udd (Firewind, Powerwolf, Hammerfall) y fue promovido a lo largo de todo 2019 con giras por todo Norteamérica y una aparición en el crucero 70000 Tons of Metal.

Hasta el momento se han editado tres videos promocionales, el más reciente de los cuales es “On The Run”, editado en mayo de 2019.