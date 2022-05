Se ha liberado en plataformas digitales el soundtrack de la primera parte de Stranger things 4.

La serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se ha convertido en la favorita del público no sólo por su intensa trama, sino también por la gran banda sonora con la que cuenta. La lista de canciones ha incluido puro éxito de los 80, y por supuesto, su nueva entrega no iba a ser la excepción.

En esta ocasión, las escenas de Stranger things han sido musicalizadas con melodías de Kate Bush, The Cramps, Talking Heads, Beach Boys, Kiss, entre otros. La buena nueva es que el soundtrack ya fue liberado en streaming, pero ojo, esto es sólo del volumen I, porque como recordarás, la temporada cuatro está dividida en dos partes y el volumen II se estrenará el 1 de julio, junto con la mitad de canciones que complementan la banda sonora.

Cabe destacar que el soundtrack completo se lanzará en formato físico el próximo 9 de septiembre. Según se confirmó, el The complete stranger things: Soundtrack from the Netflix series, season 4 llegará en CD y casete; además, un vinil doble de 12” se pondrá a la venta a finales de este año.

Recuerda que la primera parte de Stranger things 4 ya se encuentra disponible en Netflix; mientras que la banda sonora la puedes pre-ordenar dando click aquí.

Tracklist:

Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) – Journey

California Dreamin – The Beach Boys

Psycho Killer – Talking Heads

Running Up That Hill – Kate Bush

You Spin Me Round (Like a Record) – Dead or Alive

Chica Mejicanita – Mae Arnette

Play With Me – Extreme

Detroit Rock City – KISS

I Was A Teenage Werewolf – The Cramps

Pass The Dutchie – Musical Youth

Wipeout – The Surfaris

Object Of My Desire – Star-point

Rock Me Amadeus (The Gold Mix) – Falco

Travelin’ Man – Ricky Nelson

Tarzan Boy – Baltimora

Dream A Little Dream Of Me – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

Foto de portada tomada del Instagram de la serie.

