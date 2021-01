Stranger Things oficialmente se ha posicionado como la serie de Netflix con el soundtrack más escuchado en Spotify, según reveló un estudio.

Recientemente OnBuy.com realizó una encuesta entre 3,467 fans para calcular el promedio de streams que tienen en Spotify las diez producciones de Netflix que, de acuerdo a una votación hecha previamente, tienen el mejor soundtrack.

Los números revelaron que la banda sonora de Stranger Things tiene un promedio de 87,022,122 de streams por canción. Incluso hasta el momento, la lista de reproducción del show en Spotify cuenta con 248,391 seguidores.

El segundo lugar en la lista se lo llevó 13 Reasons Why con un promedio de 59,825, 286 de streams por canción. Esta serie tiene como soundtrack una mezcla de canciones originales y material con licencia de otros artistas.

Black Mirror aparece en tercer lugar de la lista de los soundtracks de Netflix más escuchados en Spotify con 48,943,294 de streams. Otros títulos que también aparecen en el top 10 son Sex Education, Orange Is The New Black, Peaky Blinders y The Crown.

En cuanto a la cuarta temporada de Stranger Things, son pocos los detalles que se tienen. Las grabaciones iniciaron el año pasado, sin embargo debido a la llegada del COVID-19 tuvieron que ser suspendidas.

Y aunque ya se compartió un primer teaser, aún no se ha anunciado una fecha oficial de estreno.

Foto de portada tomada del Instagram de la serie.