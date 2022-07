En caso de que aún no sepas qué canciones te salvarían de Vecna, Spotify te echa una mano con una playlist especial que hizo para celebrar la llegada del Volumen II de Stranger things 4.

Si ya viste el Volumen I de Stranger things 4, seguro recordarás la emocionante escena en la que Vecna ataca a Max (Sadie Sink) y su canción favorita, que es “Running up that hill (a deal with God)” de Kate Bush, le salva la vida. Bien, pues inspirada en esto, la plataforma de streaming se alió con Netflix para lanzar una opción que permite a sus usuarios conocer los temas que los rescatarían de la criatura demoniaca psicocinética.

Se trata de una playlist personalizada que Spotify ha creado basándose en los gustos de cada uno de sus usuarios. Para encontrarla, lo único que debes hacer es dirigirte al buscador de la app y escribir “Upside Down”; al instante te aparecerá la lista de reproducción y aunque son varios los temas que incluye, la primera es tu salvadora.

Recuerda que los dos capítulos finales de Stranger things 4 se estrenarán el día de mañana (1 de julio), a través de Netflix. Por acá ya puedes ver el tráiler oficial:

Foto de portada: Netflix.