Stranger Things tiene un elenco bastante musical, eso lo tenemos muy en claro. Lo que fue una verdadera sorpresa fue el anuncio de la separación de Calpurnia, la banda de Finn Wolfhard. Bueno, ahora te tenemos una excelente noticia. El actor de Stranger Things ya tiene otra banda.

El nuevo proyecto se llama The Aubreys y Finn Wolfhard lo fundó junto a Malcolm Craig, el baterista de Calpurnia. Te adelantamos que el sonido de la nueva banda es increíble y coquetea con el sonido garage de los Black Lips.

“Getting Better (otherwise)” es el nombre del primer sencillo de The Aubreys. Esta canción también será parte del soundtrack de The Turning, la última película de terror en la que Finn Wolfhard será el protagonista .

Esta cinta llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 24 de enero. Su soundtrack también incluirá música por Warpaint, Kali Uchis, Alison Mosshart, Kim Gordon, Living Things, Sunflower Bean y Cherry Glazerr.

Se sabe que Finn Wolfhard regresará al set de Stranger Things para comenzar a filmar la cuarta temporada de la serie. Por acá pensamos que Netflix querrá ofrecernos una temporada impresionante después del trágico final de la tercera temporada. A todo esto… ¿Qué diablos pasó con Hopper?