La cuarta temporada de Stranger things aún no llega a su fin y hoy se liberó un breve avance de los capítulos restantes.

Luego de que el pasado 27 de mayo se liberarán los primeros siete capítulos de Stranger things 4, Netflix presentó en la Geeked Week el teaser del volumen 2, en el cual encontramos a Eleven (Millie Bobby Brown) lidiando con los estragos, que sin darse cuenta, ha causado en Hawkins.

En el clip de tan sólo 30 segundos, Eleven aparece vestida con una bata de hospital llena de sangre, mientras una voz demoniaca, que tal vez es Vecna, le ofrece un mensaje premonitorio: “Se acabó Eleven, me has liberado. No puedes detener esto ahora”.

Con este adelanto no hay más puntos de la trama que se puedan descifrar, pero algo es un hecho: los trajes medievales formarán parte de estos dos últimos capítulos; Steve, Robin y el resto de la pandilla continuarán con su expedición por el Upside Down; y Hopper probablemente pondrá de su parte para restaurar el orden y hacer justicia.

El primer volumen de Stranger things 4 ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, mientras que la segunda parte se liberará el próximo 1 de julio. Acá el adelanto:

Foto de portada: Netflix.

