En diciembre pasado Stormzy lanzó su álbum Heavy Is The Head en el que incluyó una canción que homenajea a Wiley, quien básicamente dio forma al grime como lo conocemos ahora. Sin embargo, parece que al también llamado Wiley Kat no le gustó mucho esta forma de reconocimiento, ya que lanzó un diss track titulado Eediyat Skengman 1 (a Stormzy también se le conoce como Wicked Skengman) en el que le tira tierra diciendo que copió su estilo y que la música que hace sólo vende al grime.

En el track no perdió la oportunidad de mencionar que él es el único que sabe hacer grime “como Dios manda”. Luego la discusión se extendió a Twitter.

Tal parece que a Wiley simplemente no le gusta la competencia y no le basta con ser reconocido como el mayor referente del grime, ya que también ha tenido pleito con Dizzee Rascal y Skepta, otros representantes del género, e incluso ha hablado mal de Drake y Ed Sheeran diciendo que son de lo peor que tiene la cultura pop.

Del otro lado, Stormzy, a pesar de que siempre ha hablado bien de quienes hacían grime antes que él e incluso recitó una lista de todos ellos en medio de su set en la edición pasada de Glastonbury, no se quedó callado, así que lanzó su respuesta con Disappointed en menos de 24 horas.

Para calentar más los humores de Wiley, en el diss track Stormzy se nombra el número uno del grime y dice que si el género sigue activo es gracias al impulso que él le da, pues es, de hecho, el rapero británico más fuerte de la actualidad.

La respuesta no tardó en llegar y al día siguiente tuvimos Eediyat Skengman 2 con rimas más fuertes y con referencias a la madre de Stormzy.

Y bueno, ya que se estaban tocando temas familiares, Stormzy respondió con Still Disappointed, donde ataca a la hombría de Wiley y la de los hombres de su familia, recordemos además que Stormzy ya había tenido beef con el hermano de Wiley, Carell.

En este último video, Stormzy dio 24 horas a Wiley para responder, sin embargo, la única “respuesta” que ha sido publicada es el video oficial de Eediyat Skengman 2 en el que emula los videos del primero, incluso aparece tomando una taza de café.

Lo mejor de este enfrentamiento es que lo han hecho como se debe, demostrando para qué son buenos. Hasta aquí ha llegado este duelo de titanes del grime. Mientras esperamos una respuesta diferente de parte de Wiley, te dejamos el homenaje por el que comenzó todo, ¿de verdad es tan malo? Nosotros no lo creemos.