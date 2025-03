Sting en el Auditorio Nacional: De Roxana a los campos dorados, sin jamás perder la fe

Con equipaje mínimo, Sting aligeró su visita para presentarse en formato de trío en dos noches con boletaje totalmente agotado en el Auditorio Nacional. Gordon Matthew Thomas Sumner, nombre de pila del músico inglés, volvió a demostrar por qué es un indispensable de la música pop a nivel mundial.

Su gira Sting 3.0 nos llevó a recordar los años en que puso de cabeza al mundo con The Police, además de adaptar sus éxitos como solista ceñido a guitarra, bajo y batería. Abriendo el show con la siempre poderosa “Message in a bottle” para después recordarnos esa joya llamada “If I ever lose my faith in you”, el bajista establecería la dinámica del show con un 50% temas de The Police y un 50% como solista.

La noche se llenó de rock, reggae, jazz, bossa nova, pop y hasta música árabe, porque si algo aprendió Sting del new wave es que la música está ahí para ser explorada y mezclada al gusto del intérprete. Nada más liberador que eso, tan lejos de la ortodoxia rockera.

Desfilaron por la noche “Englishman in New York”, “Fields of gold”, “Shape of my heart”, “Roxanne”, “So lonely” y el póker de ases vía Synchronicity (1983) “Synchronicity II”, “Wrapped around your finger”, “King of pain” y la ahora polémica “Every breath you take”.

Gran noche que nos hace anhelar otra visita del británico a nuestro país.

