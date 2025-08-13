Stewart Copeland se presentará en la CDMX

El pulso rítmico de The Police está por visitar nuestro país para ofrecer un concierto en un recinto excepcional, la Sala Nezahualcóyotl, con un repertorio inigualable. Stewart Copeland llega con su tour Police deranged for orchestra, un concepto donde arreglos sinfónicos enmarcan los himnos que definieron generaciones. Aparta el día: 12 de diciembre.

The Police fue la primera gran banda de los años ochenta, mucho antes que U2 y Depeche Mode. Se despidieron tras haber llenado el Shea Stadium en Nueva York en 1983, dejando un legado de cinco álbumes Outlandos d’amour (1978), Reggatta de blanc (1979), Zenyatta mondatta (1980), Ghost in the machine (1981) y su obra cumbre Synchronicity (1983). Aquel grupo de falsos punks convocados por Stewart Copeland, que combinaba reggae con fuertes dosis de pop envuelto en la guitarra llena de Andy Summers y la voz inconfundible del maestro de las cuatro cuerdas Sting, tuvo al mundo en la palma de su mano, o hablando en su lenguaje, envuelto alrededor de sus dedos.

Los ingleses hicieron gira por Latinoamérica cuando las grandes estrellas de rock internacional no volteaban ni de lejos hacia esta región del mundo. Legendario aquel concierto en el Hotel de México en 1980 en el extinto Distrito Federal, visita donde todavía se recuerdan las fotos del trío en las pirámides de Teotihuacan y su paseo por el tianguis de la Lagunilla. Sembraron la semilla para el surgimiento de bandas como Soda Stereo y Caifanes, favor devuelto en 1998 con el álbum tributo Outlandos D´Americas.

Tras un reencuentro en 2007, gira que visitó nuestro país en el Foro Sol ante un público que sabía que era ahora o nunca para ver al trío británico en vivo, el legado de The Police ha estado presente con las visitas de Sting y de Andy Summers a México. Sin embargo, faltaba ver no sólo al responsable del concepto detrás de los creadores de “Roxanne“, sino a uno de los bateristas más importantes a nivel mundial en cuanto a música contemporánea se refiere.

Hablamos de Stewart Copeland, que fiel a su espíritu inquieto, se presenta en la Ciudad de México el próximo 12 de diciembre en la fantástica Sala Nezahualcóyotl con el espectáculo llamado Police deranged for orchestra, concepto que tiene su origen cuando Copeland musicalizó su documental Everyone stares (2006), obra que retrata de manera íntima al trío a través de cintas caseras de video. No fue hasta 2021 que el baterista de The Police llevó este formato a los escenarios, teniendo una gran respuesta por parte del público.

Police deranged for orchestra no sólo es una oportunidad para escuchar los éxitos de una de las bandas más importantes del pop en un formato que va más allá de un simple concierto sinfónico; significa vivir un momento irrepetible escuchando a uno de los músicos más originales de la historia contemporánea, porque si algo tiene Stewart Copeland es una creatividad única e inigualable. Los boletos están disponibles dando clic aquí.

