La estrella de Jackass, Stevie Lee, ha fallecido a los 54 años de edad. La noticia la confirmó su familia a través de una página de GoFundMe con la que buscan recaudar fondos para costear los gastos funerarios.

De acuerdo al comunicado publicado en dicho sitio, la muerte del también luchador de la TNA sucedió por la mañana del pasado miércoles 9 de septiembre en su casa de forma inesperada. Y honrando su memoria escribieron:

Stevie Lee apareció en el documental lanzando en 2010 por Johnny Knoxville, Jackass 3D. Así como también participó en la aclamada serie de American Horror Story y en la película Oz: Un Mundo de Fantasía (2013).

Igual creo su reality, Half Pint Brawlers, en el que mostraba cómo llevaba su propia campaña de lucha libre. Además de que en 2002 formó parte de TNA en donde era conocido como Puppet The Psycho Dwarf y se hizo destacar por sus luchas con Tom Arnold.

E incluso, Impact Wrestling también le dedicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que mandaron sus más grandes condolencias a la familia de Stevie Lee.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 10, 2020