El famoso videojuego de los noventa de Steven Spielberg, Director’s Chair, ha sido revivido y adaptado. Y ya está listo para que pases tu tiempo libre jugándolo en línea.

Para los que no están familiarizados con el videojuego… en él los usuarios tienen la oportunidad de elegir sus partes favoritas del material de Steven Spielberg y crear su propia versión del filme, tomando el puesto de director. Éste es protagonizado por Quentin Tarantino, Jennifer Anniston y Penn & Teller, y originalmente fue lanzado en 1997 en formato CD-ROM.

Ahora en esta nueva versión creada por Paolo Pedercini el videojuego sigue manteniendo la esencia, sólo que ahora con algunos clips diferentes y mejores efectos de sonido. Además de que ahora ya se podrá jugar desde cualquier navegador web.

📽️New(ish) Release

Steven Spielberg's Director's Choices

An interactive movie made with bootlegged footage from a terrible '90s CD-ROM.

Starring Quentin Tarantino, Jennifer Aniston, Penn and Teller.https://t.co/Q0453nXD2O pic.twitter.com/pVYROFpaMO

— Paolo Pedercini (@molleindustria) August 8, 2020