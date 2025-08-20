Revista Marvin

Steve McCurry en el Franz Mayer

Steve McCurry en el Franz Mayer

En el marco del Día Mundial de la Fotografía, el Museo Franz Mayer lo celebra con los dos conversatorios en los que participará el galardonado fotógrafo estadounidense.

El fotógrafo Steve McCurry es el autor de la icónica fotografía “La niña afgana”, portada de National Geographic en 1985, ahora visita el Museo Franz Mayer, tras su primera exposición retrospectiva en México Icons, del año 2023 que fue visitada por más de 60 mil personas.

El Franz Mayer presenta dos conferencias magistrales Imagen, Símbolo y Verdad a cargo del fotógrafo Steve McCurry y la curadora Anne Morin, directora de diChroma photography.

El público tendrá la oportunidad de escuchar y convivir con el reconocido fotógrafo Steve McCurry durante dos sesiones exclusivas. A través de un diálogo junto con Anne Morin, abordarán la potencia de la imagen documental, los cruces entre fotografía y cultura visual, así como las historias detrás de algunas de las imágenes más reconocibles e impactantes de nuestro tiempo, que además documentar, interpretan el mundo.

Imagen, Símbolo y Verdad con Steve McCurry se llevará a cabo el jueves 28 y viernes 29 de agosto a las 18:00 horas. Museo Franz Mayer, Av. Hidalgo 45, Centro Histórico, CDMX.

Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

