Steve Gunn, el músico de Pensilvania y antiguo colaborador de Kurt Vile es muy prolífico y su disco Other You (Matador), apenas editado el año pasado, iba despegando poco a poco, aunque algunas reseñas no fueron de lo más optimistas.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“Es de sabios cambiar de opinión”, dice el refrán, así que el guitarrista decidió que lo conveniente era realizar cinco recreaciones de los temas originales e invitar a una serie de colaboradores para que modificaran casi desde cero a las originales y es así que surgió el Ep Nakama (Matador, 2022).

En su nueva naturaleza, el tema que más llama la atención es “Protection”, ya que incluye la participación de Mikey Coltun y Ahmoudou Madassane de Mdou Moctar, que el año pasado editaron el tremendo álbum Afrique Victime, y que les trajo gran atención mediática.

De allí que ellos puedan ayudar, tanto creativamente como en el impacto entre los posibles escuchas; precisamente, Mikey Coltun da cuenta de cómo fue que le dieron la vuelta al tema: “Ahmoudou y yo queríamos darle a “Protection” una sensación Tuareg. Sabíamos que queríamos usar grabaciones de campo de Níger y, específicamente, de la música Tende, que es la batería y los cánticos que se escuchan. Usamos cajas de ritmos como tributo a Abdallah Oumbadougou, el primer artista Tuareg de Niger que hizo eso en los 90s”.

Otros de los temas transformados fueron “Good Wind” y “On the way”, en los que trabajó el grupo de Chicago, Natural Information Society; el propio Steven Gunn cuenta acerca de la experiencia: El bajo de Joshua Abrams y su trabajo para soundtracks han sido una inspiración para mí durante un tiempo… Llegué con la intención de mantener estas canciones abiertas para ver hacia dónde irían”.

Nakama se completa con los remixes de Circuit des Yeux para “Ever Feel That Way” y de Bing & Ruth a “Reflection”. Steve Gunn entregó sus composiciones a un grupo de colegas a los que él estima y admira, esperando que reorientaran a lo ya existente.

En Nakama encontramos a un Steve Gunn más volátil y sutil… algo muy atractivo para los fans de José González, Robin Guthrie y Portico Quartet. Hay pespuntes de psicodelia suave, pinceladas de jazz contemporáneo. Ni duda cabe, siempre será bueno reinventarse y cambiar de ruta sobre la marcha.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #17: islas sonoras que flotan en la Vía Láctea