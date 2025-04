Stereolab retorna con un crucigrama sonoro: “Melodie is a wound”

Tenemos noticias frescas por parte de Stereolab, una buena nueva que lleva por nombre “Melodie is a wound”, nada menos que un crucigrama sónico que nos previene ante el arribo de Instant holograms on metal film, el álbum que alargará la lista de discos firmados por estos ingleses.

Así es, “Melodie is a wound” nos llega musicalmente gracias a Stereolab, aunque el tema viene acompañado de un crucigrama producto del talento de Alan Connor, quien trabaja como editor de crucigramas para The Guardian así como para The Observer y, además, ha sido editor de preguntas para los programas de televisión House of games y Only connect, así como autor de libros como 188 Words for rain. Checa el crucigrama, resuélvelo:

Por su lado, Instant holograms on metal film, trabajo inédito luego de quince años de silencio por parte Laetitia Sadier y los suyos, podrá escucharse íntegramente el 23 de mayo de 2025 con la ayuda de Duophonic UHF Disks y Warp Records. Además, se sabe que la obra contará con colaboraciones de Cooper Crain y Rob Frye (Bitchin Bajas), Ben LaMar Gay (International Anthem), Ric Elsworth y Holger Zapf (Cavern Of Anti-Matter) y Marie Merlet y Molly Hansen Read.

Resuelve el crucigrama bailando “Melodie is a wound”:

*También te puede interesar: “A los músicos electrónicos pioneros la ortodoxia del rock los cuestionaba”: Juan Antonio Vargas