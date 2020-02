A casi un cuarto de siglo juntos Stereo Total continuan con esa complicidad como pareja en el más amplio sentido musical y sentimental. François Cactus y Brezel Göring, detrás de este proyecto franco aleman, regresan a México. Esta visita se da a catorce de su primera y apoteósica presentación y nueve luego de su último show en este país.

Con Ah! Quel Cinéma!, su decimosegundo álbum bajo el brazo, el dueto europeo presentará este larga duración. Ah! Quel Cinéma! Es un disco con un sonido fiel a esa estética lo-fi, vintage, garage-pop con la reminiscencia clara a la chanson française. Ofrece sonoridades que cualquier seguidor de Stereo Total siempre quiere escucharles.

Ah! Quel Cinéma! nos introduce por completo en un mundo de animación que sin duda es el sello de la pareja. El disco mantiene se sonido particular y muestra una estética, muy propia de la nouvelle vague. Con este larga duración, Stereo Total va más allá de sólo mostrar un aceleración tan propia de los clubes y por momentos guiños retro futuristas con base en melodías in crescendo y añadiendo efectos con tremenda efervescencia.

Es como si el tiempo no hubiera pasado. Stereo Total conserva toda la originalidad que mostrara desde principios de la década de los noventa. Siempre yendo a contracorriente de modas para conseguir un resultado por demás fascinante. Es François quien platica con nosotros:

¿A qué hacen referencia con el titulo de este nuevo álbum?

El título sólo se refiere a la música. Cuando terminamos las nuevas canciones, pensé en un título y de alguna manera noté que todo sonaba mal. A veces sube y baja. Hay canciones positivas y tristes. Entonces pensé: el título de este álbum es simplemente maravilloso.

¿A qué se debe tanta melancolía en este disco?

No lo sé. Supongo que de alguna manera tiene mucho que ver con el estado de ánimo actual. Conozco a muchas personas que no lo están pasando tan bien en este momento. No estoy hablando de problemas financieros o de salud. Quiero decir que la gente está preocupada por el futuro. Probablemente nos contagiamos de alguna manera.

Aunque este sentimiento de tristeza se percibe únicamente en las letras, musicalmente es otra cosa, muy diferente.

Hay personas que perciben esto un poco diferente. Pero eso es algo bueno. Para mí este resulta un álbum muy cambiante.

El nuevo álbum me suena muy duro. Se respira mucho encanto. ¿Era eso lo que querían?

Esta vez me uní al proceso de mezcla. Fue muy divertido para mí. Por supuesto, todavía no soy un profesional allí. Probablemente por eso las canciones suenan un poco irregulares. Pero creo que eso es bueno. No me gustan los sonidos exagerados.

¿Cómo surgieron estas canciones?

Hemos estado haciendo esto durante 25 años. Y cada vez funciona de manera diferente. No tenemos ningún concepto de trabajo en absoluto. Lo único que se ha quedado plasmado a lo largo de los años es la división de la música y las letras. Pretzel generalmente se encarga de los sonidos. Yo soy más responsable del contenido. Esta vez Brezel también contribuyó con algunas letras. Pero generalmente esa es mi parte. Cuando las cosas están hechas, nos encontramos en la sala de ensayo y apenas comenzamos.

Dirías que ese es un momento clave en su relación artística, el momento en que se encuentran en el estudio para mostrar y juntar sus ideas?

En realidad, me encanta todo sobre nuestra vida como pareja casada. Pero sí, cuando una canción se desarrolla y crece, ese es un momento especial.

Si Ah! Quel Cinéma! cobrara vida en la pantalla grande, ¿qué director verías detrás de la cámara?

John Cassavetes, qué pena que esté muerto.

Regresan a México dentro de algunas semanas, ¿qué esperan de esa visita?

Espero una atmosfera buena y divertida. Siempre que tocamos en México, lo hacemos ante un publico super cool, muy divertido que ama bailar y cantar las canciones con nosotros. Cuando tocamos en otros países europeos, no encontramos ese animo y entusiasmo del público mexicano al que le encanta bailar y brincar.

Uno de los duetos mas entrañables para los fans mexicanos estará de vuelta este 2020, con ese sonido que ha vuelto loca a las audiencias de varias generaciones. Stereo Total se presentará este 27 de marzo en el Pasagüero de la CDMX.