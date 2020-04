Stephen Malkmus pudo quedarse satisfecho con el legado que Pavement dejó a su paso durante los años noventa. Pero su actividad musical se ha mantenido activa y ha entrado a un vibrante movimiento reciente que incluye Sparkle Hard (2018), aún con los Jicks, la visita a espacios electrónicos en Groove Denied (2019) y la aparición de su nuevo disco, Traditional Techniques, donde demuestra su interés por deambular por nuevos territorios con franca madurez, pero con eterna curiosidad.

En este camino hacia el folk rock, a Stephen Malkmus lo acompañan Chris Funk de The Decemberists, Matt Sweeney de Chavez y Superwolf tocando la guitarra y el músico afgano Qais Essar.

Platiqué con Stephen Malkmus a propósito de su nuevo disco.

TXT:: Marco Patiño

FOT:: Samuel Gerkhke

¿Cómo estás en estos tiempos tan inusuales?

Vivo otro día en cautiverio. Hay mucha gente cursi que dice “cada día nuevo es una nueva oportunidad”, pero a veces hay que pensar así, aunque sea totalmente aburrido.

Pero, ¿trabajas desde casa de cualquier manera?

Si, mi técnica y mis trucos con la guitarra deberán mejorar y creo que sucede lo mismo con muchas personas. Es una oportunidad para mejorar. Hipotéticamente en un mes, o cuando ya podamos salir, habrá mayor emoción por tocar en vivo y habrá mejores shows. Recuerdo que después del 9–11, en Estados Unidos al menos, la gente sufría de cierta neurosis, pero cuando terminó hubo mayor apertura y muchos ligaban mucho más rápido y eso sería bueno que sucediera, aunque ahora estoy casado.

¿Qué consejos le da Stephen Malkmus a alguien que quisiera aprender a tocar la guitarra durante la cuarentena?

Primero encontrar una guitarra que sea fácil de tocar. Si es una guitarra eléctrica buscar que sea una cuyas cuerdas sean fáciles de presionar, que tengan “acción baja”. Esa es una de las razones por las que me gusta afinar mi guitarra de Mi a Re o incluso más abajo.

Después recomiendo buscar una canción que te guste y que incluya un gancho en la parte de la guitarra que te atraiga y buscar en YouTube cómo la hicieron. Se trata de conseguir pronto esa pequeña victoria que significa tocar algo que pensabas que era muy difícil y que descubres que en realidad se resolvía con un truco, que no era tan complicado. Sucede como en la magia, que uno se asombra cuando el mago desapareció la carta, pero el truco fue que te hizo voltear hacia otro lado.

¿Leí que en tu caso fue con una canción de Jimi Hendrix?

En un inicio si, con canciones de Hendrix y de Creedence Clearwater Revival. Con mucha música de los setenta, pero después busqué las formas con las que crearon sus canciones Sonic Youth. No deseo tocar rock clásico, pero respeto a Led Zeppelin y en su música puedes descubrir la manera en que hicieron ciertos sonidos y eso te sirve para aplicarlo a tu técnica y a tus canciones.

Las primeras canciones de Traditional Techniques aparecen como una especie de bálsamo que tranquiliza a quien lo escucha. ¿Cómo te sientes que tu nuevo disco aparece en estos tiempos extraños y tensos?

Es difícil de decirlo. Como muchos, escucho muchos tipos de música en este momento. Nunca tengo un plan definido. He estado escuchando desde heavy metal hasta DJ Screw. Lo que quiero decir es que no sé qué es lo correcto para este tiempo. Si algo tiene cierta vibra, está bien. Creo que Traditional Techniques es relajado y contiene un estilo que mucha gente no esperaría de mi y creo que eso es algo bueno. Pero, escuchar en estos días música muy pesada, ¡también está muy bien!

¿Cabría una relación entre el el sonido Lo-Fi que caracterizó a Pavement con el espíritu de Traditional Techniques?

El nuevo disco se siente como si se tratara de una grabación casera y acústica, en cuatro tracks y eso me gusta mucho. Sin embargo, la realidad es que se grabó en un lindo estudio profesional, un espacio donde grabamos en 16 multitrack con técnicas tecnológicas que no son tan comunes ni usadas en nuestro tiempo, y que más bien recuerdan cuando se grababan discos en la década de los setenta, con todos los músicos de alto calibre grabando al mismo tiempo en cinta de carrete abierto.

Pienso en Lo Fi y la idea que me viene es de músicos novatos y eso me encanta. Los músicos de Lo Fi son una especie de prisioneros que de pronto toman el control de una gran prisión y provocan que las reglas clásicas se vuelvan inútiles.

¿Eres supersticioso? ¿Crees en la serendipia?

No creo en la superstición, pero sí creo en la idea de aprovechar el momento y las circunstancias y no estar ligado a nuestra forma única de ver las cosas. Creo en la importancia de estar abiertos a cualquier posibilidad, en la música, pero también en la vida.

Como músico, por ejemplo, cuando estás tocando y comentes un error puede ser que resulte en algo mejor de lo que pensabas o que encuentres a partir de él nuevas maneras de hacer música. Debes entender lo que significa una buena canción, pero también tener la capacidad de abandonar esa idea si es que aparece algo más bueno en el camino. Es una especie de mezcla.

El título del nuevo disco, Traditional Techniques, recuerda a los noventas y los discos de Pavement cuyas portadas incluían un estilo gráfico, justamente, muy tradicional y que ocupaba técnicas clásicas en momentos cuando la imagen digital comenzaba a dominar. No solo musicalmente sino también desde la gráfica aquellos discos sobresalían de la inmensa mayoría. ¿Tiene alguna relación el título con esta idea?

Me agrada que pienses eso porque en lo gráfico fue todo mi trabajo. De una manera se trataba de crear una imagen que represente tu producto. Puedes llamarlo DIY (Do It Yourself), pero también es aprovechar un espacio donde se pueda capturar la vibra que provoque a la imaginación de quien escucha la música del disco.

Me ayudó mucho haber trabajado como guardia en el Whitney Museum porque era un lugar que apoyaba mucho a los jóvenes artistas que estudiaban maestrías. En el arte de los discos de Pavement hubo apropiación y arte conceptual. Aunque no fui a la escuela de arte, trabajar en el Whitney me ayudó a entender las posibilidades artísticas para usar y recrear imágenes que, además, tenían una intención de parecer de segunda mano. Descubrí que fotografiar algún objeto lo hace lucir más cool.

Y además era el tiempo donde el uso de Photoshop empezaba a popularizarse…

Si, y ahora que vivimos en un mundo donde lo más importante es la foto. Sucede que muchos artistas se preocupan más sobre como luce su obra en Instagram que cómo es y te hace sentir cuando la ves en realmente. En los tiempos de Pavement estuvimos ahí antes del internet y nos esforzábamos para que luciera bien esa pequeña cajita que contenía al disco. Personalmente me inspiró lo que se hacia con las imágenes en el mundo de la publicidad.

¿Cuál es la relación de Stephen Malkmus con México?

Siempre he querido tocar en México. Es curioso porque mi padre es de Los Ángeles y como familia salíamos de vacaciones a las playas de California y a Hawái, pero nunca a México. Por otra parte, mi padre era parte de un club de caza y solía manejar hasta la frontera en Tijuana para llegar a Baja California a cazar patos. Y yo soy de Stockton, California donde viven muchos mexicanos, pero, ya sabes, no es lo mismo. Justo esta semana se supone que viajaría a Playa del Carmen, pero la contingencia lo impidió. Espero pronto poder estar y tocar en México.