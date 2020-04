Stefan Badcock de la banda canadiense PUP publicó en el canal de YouTube de la agrupación una nueva canción con su firma. El tema es Waiting For Something To Happen y así es como él y un par de músicos más están pasando su cuarentena.

En el video se ve a Stefan Badcock tocando la guitarra y cantando, posteriormente lo acompañan Zack Mykula con un pad de batería y Rachel O’Connor con la trompeta.

A decir del vocalista de PUP la canción está inspirada en la cuarentena y es aburrida como la mierda. hazte de tu propia oponión y escúchala acá abajo:

En un tuit publicado en el Twitter de PUP, los miembros aceptaron que no suena a lo que nos tienen acostumbrados como banda pues sus miembros no pueden estar en una misma habitación juntos, igual esperan que la disfruten.

Justo este mes hace un año, PUP publicó su tercer álbum de estudio Morbid Stuff (2019), el cual definitivamente no puede comparar la fuerza de sus guitarras y la energía de la batería con la canción recién estrenada, sin embargo, el espíritu rebelde e indie pop que Stefan Badcock le impregna nos hace saber que con un poco de producción extra, sería una bomba en el escenario.

Escucha Morbid Stuff en tu plataforma de streaming favorita: