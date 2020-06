Los mensajes un tanto contradictorios del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud han hecho que mucha gente saliera a la calle sin mayor reparo. Al margen de que nuestra libertad debe ser primero, salir o no debería ser un acto de conciencia. Por eso, el llamado sigue siendo “quédate en casa”, y en ese contexto, Somnia Studios ha preparado un festival virtual llamado Stay Heavy Home Edition.

Un total de 15 bandas de metal nacional se han sumado a la propuesta y ofrecerán un video grabado en cuarentena, normalmente con cada músico en su casa, de algún tema elegido por ellos mismos. El hilo conductor será la participación de Armando Castellanos de Moshpit como moderador y la plataforma será el canal oficial de Youtube de Thrashock, la banda que puso toda la logística para concretar el evento.

A la cabeza del Stay Heavy está Luzbel, la banda pionera del metal en México que este año puso en circulación un EP llamado “El Retorno a la Obscuridad”, candidato indiscutible a disco del año en nuestro país. Las demás bandas que participan son Ancesthor, cuyo material más reciente es el sencillo “Renaissance”; Thrashock, cuyo material más reciente es “Bloody Nightmares”, de 2019; Steel Night que el año pasado editó en Alemania su disco debut, Fight ´Till The End; Thrashsteel con su Kill The System del 2018; Lead Soldier que en 2019 sacó War in Hell; Tranatopsy que también en 2019 lanzó Of Life and Death; Bauglir que tiene un EP llamado Over The Gates of Angband; T.R.U.S.T., con larga trayectoria y que recientemente editó el vide de cuarentena del tema “Ain’t a Hard Life”; Lust con su larga trayectoria, que ya prepara nuevo material y que recientemente lanzó el video de “Zona de Guerra”; los metaleros combativos de Ángel de Metal, cuyo material más reciente es Alas de Acero; los regios Equidad Catacráneo que este año lanzaron el EP Bienvenidos a Mi Tierra; los tijuanenses Cicuta que en 2018 editaron el EP En Boca de Lobos; los noveles Alernado Project que hace unos meses lanzaron su EP debut “Esto Somos” y Riding, quienes también trabajan en material nuevo y que en 2017 lanzaron “On The Road”.

La transmisión comenzará a las 8 de la noche en la página Thrashock Mex y habrá además de música, algunas sorpresas.

