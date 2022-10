Starcrawler anda de estreno con She said, su tan esperado álbum debut lanzado a través del reconocido sello discográfico Big Machine.

Tras un verano con actuaciones por diferentes partes del mundo con artistas de la talla de My Chemical Romance, Nick Cave, Jack White y The Smile, la agrupación oriunda de Los Ángeles por fin publicó su primer material discográfico. She said es una colección de diez canciones que remontan al escucha a la época más salvaje del rock and roll californiano.

Para este material, Starcrawler trabajó con el productor Tyler Bates, a quien conoció cuando trabajaron juntos en un sencillo independiente para la banda sonora de Dark Nights: Death Metal de DC. Cada tema incluido en She said vibra con potentes guitarras y la rasposa voz de Arrow de Wilde, encontrando un sonido al estilo de Hole y The Breeders pero con destellos modernos.

Al hablar sobre el nuevo disco, Henri explica: “Queríamos hacer canciones para todos. Para la gente que no solo estaba interesada en el punk rock”. La cuarentena significó que Starcrawler tuvo que idear una nueva forma de escribir. “Henri venía a mi ventana y me tocaría demos”, explica Arrow sobre el montaje tipo “Romeo y Julieta” y “Say Anything” al que recurrió la banda en 2020. Con She said, pudieron tomarse su tiempo, perfeccionando su composición después de un imparable torbellino de giras. La pandemia significó que finalmente pudieron concentrarse. “Realmente nunca habíamos tenido tiempo de estar en un solo lugar y luego todo golpeó a la vez y toda esa acumulación es lo que salió”, agrega Henri.

El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Además, Starcrawler confirmó que durante el otoño realizará una extensa gira por Estados Unidos.

Foto de portada: Cortesía.