Hace unos días se anunció la novelización de la película The Rise Of Skywalker. Esto debido a que diversas partes del filme no quedaron muy claras y a través de una novela es como han decidido presentar la historia más compleja. Entre las escenas que serán re-escritas más detalladamente, se encuentra el momento en el que Rey le habla por última vez a Ben Solo.

En la película, esta escena deja mucho a la imaginación. Sin embargo, en la novela escrita por Rae Carson, en esta última conversación que Rey y Ben tienen antes de que él muera, los diálogos son mucho más detallados, en los que se encuentra una referencia a Luke Skywalker.

En la novela, Carson escribe:

Una voz llegó a ella a través de La Fuerza, clara y fuerte. ‘Yo siempre estaré contigo’ le dice Ben. Ella sonríe. Deja que la verdad se apodere de ella. ‘Nadie se va realmente’, ella susurra.

Y justo estas últimas palabras de Rey, son las mismas que Luke Skywalker le dice a la General Leia tras salvar lo que queda de la rebelión al final de la película Star Wars: The Last Jedi. Además de que se vuelven a escuchar en voz en off durante el primer tráiler que lanzaron para The Rise Of Skywalker.

Así que si tú eres uno de los fans que sintió que la película quedó inconclusa en muchas cosas, en la novela de Rae Carson podrás encontrar más de este tipo de escenas mejor detalladas que despejarán todas tus dudas. Esta estará disponible a partir del próximo 17 de marzo en Estados Unidos y en Gran Bretaña saldrá el 19 del mismo mes.