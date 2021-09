Disney Plus ha anunciado la fecha oficial de estreno de The book of Boba Fett, serie spin-off de Star wars.

Con el impactante final que tuvo The mandalorian, se abrió paso a una nueva historia en la franquicia creada por Georges Lucas, ahora enfocándose en uno de los cazarrecompensas más temidos de la galaxia, Boba Fett. Si bien eran pocos los detalles que se tenían al respecto, el día de hoy se confirmó que la serie llegará a la plataforma de streaming el próximo 29 de diciembre de 2021.

De acuerdo con la sinopsis, el nuevo spin-off nos mostrará como, luego de una intensa travesía por el inframundo de la galaxia en compañía de Fennec Shand, Boba Fett regresa a Tatooine para reclamar su territorio, el cual ha caído en manos de Jabba the Hutt y su sindicato del crimen.

Además de la fecha de lanzamiento, también se liberó el póster de The book of Boba Fett, en el se le hace justicia a las riendas de la trama con una imagen que muestra al imponente cazarrecompensas sentado sobre la silla que Jabba tiene dentro de su palacio en Tatooine. Échale un vistazo a continuación:

Otra gran noticia sobre este lanzamiento es que la banda sonora estuvo a cargo de Ludwig Göransson, el aclamado compositor sueco que musicalizó The mandalorian y otras grandes producciones del séptimo arte, incluyendo Creed I y II, Venom, Black panther y recientemente, Tenet de Christopher Nolan.

Por ahora no hay tráiler oficial de The book of Boba Fett, pero te mantendremos al tanto.

Créditos foto de portada: Disney.