Star Wars Episodio I ya no es la película más odiada de la Saga Skywalker. Rotten Tomatoes acaba de publicar una actualización de votaciones que deja a otra película del universo de George Lucas como la peor cinta de La Guerra de las Galaxias.

Lo sabemos bien, Phantom Menace es un desastre de película. Pésimos diálogos, una historia confusa, midi-chlorians y Jar Jar Binks son sólo algunas de las razones por las que Episodio I se convirtió en la peor película de Star Wars.

Bueno, si eres fan de la franquicia no te sorprenderá saber que ahora el Episodio 9: The Rise of Skywalker es la peor película de La Guerra de las Galaxias según Rotten Tomatoes. Oh sí, J. J. Abrams logró lo que se pensaba impensable.

La última película de Star Wars se ha convertido en la más odiada de la saga después de ofrecernos una trama por demás insípida. La verdad es que nosotros no sabemos que quería lograr J. J. Abrams sacando personajes de la ultratumba…

Eso sin contar el horrendo final que seguro causó estragos en los fanáticos del universo de George Lucas. En fin, The Rise of Skywalker es ahora ala película más odiada de la saga y seguro se quedará en ese puesto por un buen tiempo.