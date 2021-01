Liam Neeson reveló que le gustaría volver a interpretar a Qui-Gon Jinn en la nueva serie de Star Wars que Disney realizará sobre Obi-Wan Kenobi.

El actor, que dio vida al Maestro Jedi en Star Wars: La Amenaza Fantasma, dijo que no sabía que los fans de la saga habían estado haciendo campaña para que su personaje regresara. “Seré honesto contigo: No he escuchado eso en absoluto”, dijo Liam Neeson en una entrevista con Collider.

Tras esto, Liam Neeson fue cuestionado sobre si estaría interesado en volver a interpretar a Qui-Gonn Jinn en la nueva serie de Star Wars, a lo que el actor respondió: “Claro, estaría dispuesto a eso, sí.”

La nueva producción de Disney+ tendrá de vuelta a Ewan McGregor en el papel de Obi-Wan Kenobi. Además de que hasta el momento, ya también tiene confirmado a Hayden Christensen como Darth Vader.

Obi-Wan Kenobi estará situada 10 años después de los eventos de La Venganza de los Sith, el episodio III de la saga de Star Wars. Incluso el año pasado, Ewan McGregor reveló que la serie ofrecerá una temporada independiente, en lugar de algo vinculado a la línea de tiempo actual de las películas.

Hasta el momento no se ha confirmado la fecha de estreno de Obi-Wan Kenobi.

Créditos foto de portada: Disney+.