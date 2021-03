La actriz de Game Of Thrones, Indira Varma, ha sido confirmada para formar parte del elenco de la nueva serie de Star Wars, Obi Wan Kenobi.

La próxima serie de Disney Plus verá a Ewan McGregor retomar su papel de maestro Jedi y reunirse con Hayden Christensen, quien durante la trilogía precuela de Star Wars interpretó a Anakin Skywalker y ahora llegará ya convertido en Darth Vader.

Y la nueva adición al elenco es la actriz Indira Varma, conocida por su papel como Ellaria Sand en Game Of Thrones. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado los detalles completos del personaje que Varma interpretará en Obi Wan Kenobi.

Son pocos los informes que se han dado sobre el proceso de la nueva serie de Disney Plus y Star Wars. Entre ellos que su estreno se tiene previsto para 2022 y hace poco, McGregor también confirmó que las grabaciones iniciarían durante la primavera de este año en Los Ángeles.

En cuanto a Indira Varma, recientemente la vimos participar junto con Cara Delevingne y Orlando Bloom en la serie de Amazon, Carnival Row. Al igual que formó parte de For Life, producción de 50 Cent, y de la sitcom This Way Up.

Esperamos pronto tener más información sobre su nuevo personaje en Obi Wan Kenobi.

Foto de portada: Game Of Thrones / Instagram.