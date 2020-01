Con The Rise of the Skywalker, el futuro de la franquicia es incierto. Por esto, nuevos horizontes de esta galaxia necesitan ser explorados y al parecer, Knights of the Old Republic será el elegido para continuar con el universo.

Desde hace ya un rato existía el rumos sobre una posible serie basada en este gran videojuego. Aunque, finalmente un nuevo rumor apunta a que Kotor (Knights of the Old Republic) se convertiría en una serie de Disney+.

Según el reporte de FandomWire, por el momento Disney no tiene fecha oficial de lanzamiento ni de producción de esta nueva serie. Pero esta podría formar parte de la nueva era dentro de la franquicia.

Esta nueva serie estaría basada en los videojuegos desarrollados por BioWare y Obsidian y estos fueron lanzados en el 2003 y 2004 respectivamente. Estos videojuegos se ambientaba 4000 años antes de los sucesos ocurridos en “A New Hope”.

Según este reporte, el guión sería escrito por Laeta Kalogridis, a quien seguramente recordaras por Altered Carbon y Alita: Battle Angel.