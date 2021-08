Los Tamagotchi ocupan un lugar importante en nuestra infancia, pasábamos horas de diversión con ellos y algunos terminamos aprendiendo sobre la responsabilidad, puesto que si no les dábamos el suficiente cariño y atención tenían resultados funestos. Ahora, Star wars nos permite ser niños de nuevo con su propia versión de este juego.

Como sabemos, la merch de Star wars es de las más fructíferas en el mercado, pues han logrado meterse por todos lados y lejos de productos para niños; esta franquicia ha llamado la atención de personas adultas quienes adquieren mercancía y productos para sus casas pero brandeados con este universo ficticio.

Ahora, agarrándose de la nostalgia, la compañía ha anunciado que un Tamagotchi del adorable R2-D2 (o Arturito para los cuates) saldrá al mercado. La primera mascota virtual de esta saga será el fiel compañero de Anakin Skywalker y ahora puede ser el tuyo, pues estará cargado con varias funciones para hacerte más ameno el día.

Serán 19 en total estas funciones, las cuales se irán desarrollando conforme lo mantengas limpio, entretenido y con la suficiente carga, el cual no pasará por su funesto resultado en caso de que no le pongas la suficiente atención, pero de ya te decimos que no es excusa para dejarlo abandonado.

Este Tamagotchi tendrá una pantalla LCD de 24×30 pixeles, mantendrá los tres botones clásicos y buscará mantener un diseño bastante similar al original, creando un producto vintage perfecto para los amantes de dicho estilo. Su tamaño no supera los 5 cm y vendrá en dos tonalidades, aquellas que distinguen al personaje. Por ahora se desconoce el precio, pero puedes ir checando en Amazon Estados Unidos para que te llegue en el mes de noviembre.

Crédito foto de portada: Star wars