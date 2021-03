Ojo aquí a todos los fanáticos de Star Wars que pronto Disney Plus agregará a su catálogo una serie de extraños spin-offs de la saga.

El próximo 2 de abril Disney Plus pondrá en streaming una colección de rarezas que incluye principalmente algunas películas de Ewoks, entre las que se encuentra Caravan Of Courage: An Ewok Adventure (1984) y su secuela Ewoks: The Battle of Endor.

De igual forma se agregarán las dos temporadas de la serie animada de 1985, Star Wars: Ewoks y Star Wars: Clone Wars de Genndy Tartakovsky, la cual fue transmitida de 2003 a 2005.

El corto animado The Story Of The Faithful Wookiee, lanzado como parte del Star Wars Holiday Special y hasta ahora sólo disponible como material extra en el Blu-Ray de la trilogía original de la saga, también será liberado, presentando la primera aparición de Boba Fett.

Mientras que para 2022 Disney Plus tiene planeado estrenar el spin-off de Obi Wan Kenobi, el cual hasta el momento tiene confirmados a Ewan McGregor, Hayden Christiansen y recientemente se sumó la actriz de Game Of Thrones, Indira Varma.

Se espera que el rodaje de la serie inicie en estos meses en Los Ángeles.

Foto de portada tomada del Facebook de Star Wars.