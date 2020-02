Star Wars está lejos de acabar con todo el contenido que Disney tiene preparado, y el actor Ewan McGregor está emocionado por volver a ponerse las ropas del Jedi Obi-Wan Kenobi.



Tras el increíble éxito de The Mandalorian, Disney sigue preparando sus próximos proyectos de Star Wars para su plataforma Disney plus, siendo uno de los más esperados la serie de Obi-Wan Kenobi.

Sin embargo, esta espera se prolongará un poco más, pues hace poco se confirmó que la serie de Obi-Wan Kenobi ha suspendido temporalmente su producción, desmintiendo por otro lado los rumores que circulaban en torno a la posible cancelación de la serie de Star Wars.

No obstante, Ewan McGregor le ha restado importancia a los problemas de la serie, comentando no hace mucho que el retraso se debía a que querían mejorar aún más los guiones y empezar a grabar los capítulos el año que viene. “Los guiones están muy muy bien. Pero quieren hacerlos mejor.

Simplemente han retrasado la producción para empezar a rodar el próximo año. Así que no es tan dramático como suena. Cuando he llegado aquí esta noche todo el mundo estaba asustado, pero no, no es para nada dramático. De hecho, creo que todavía tenemos hasta la misma fecha de estreno y la grabación arrancará en 2021″, llegó a declarar el actor.