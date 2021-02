Daisy Ridley tuvo un camino realmente complicado en las recientes películas de Star Wars, ya que hacer el personaje de Rey en la última trilogía, lejos de lanzarla al estrellato le ha traído bastantes problemas personales; en especial por el acoso que ha recibido por la comunidad de esta franquicia.

Desde el 2016 la actriz ha abandonado sus redes sociales ya que el bullying de parte de los fanáticos era atroz, con esta decisión Daisy Ridley pudo sobrellevar la situación de una mejor forma durante los demás rodajes de las películas y así completar la trilogía.

En el 2019 la actriz reitero que no tenia intención alguna de volver a estar en el mundo de las redes y este año lo volvió a confirmar, ya que los insultos dejaron una marca muy grande en su interior y prefiere conservar una buena salud mental.

Durante una entrevista reciente con la revista S Moda la actriz habló sobre la situación de las redes sociales: “He logrado separar bien mi vida personal de mi vida profesional, en parte probablemente porque no estoy en las redes sociales. Las estadísticas que las vinculan con la ansiedad son aterradoras. Tengo amigos completamente adictos a su teléfono que han sufrido este problema. No quiero volver atrás, pero a veces lo pienso. Pero la verdad es que no, no volveré.”

A pesar de los malos ratos que sufrió durante su participación en el mundo de Star Wars, Daisy Ridley igual agradece mucho todo lo bueno y lo aprendido durante esa época: “Obviamente estoy agradecida, pero había cosas que eran abrumadoras y hostiles, y no quería pensar en ellas porque sentía que no estaba siendo fiel a la gran oportunidad que se me había brindado. Al mismo tiempo creo que tengo mucha suerte porque tengo una vida más o menos privada. Hay personas en mi situación que constantemente toman fotos.”

Se desconoce si volveremos a ver a esta gran actriz de nuevo en el universo de Star Wars, ya que está última trilogía no fue del agrado de los fanáticos, sin embargo esto no amerita de ninguna forma el acoso a través de internet, acto el cual desaprobamos por completo.

Crédito foto de portada: Lucasfilm