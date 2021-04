St. Vincent continúa dándonos pequeños adelantos de su nuevo álbum de estudio, esta vez con el video oficial de su segundo sencillo “The Melting Of The Sun”.

Este audiovisual que viene con hipnóticas y coloridas animaciones fue dirigido por la cantante en conjunto con Bill Benz. A lo largo de este, St. Vincent le rinde un especial homenaje a todos los íconos femeninos que menciona en los lyrics, incluyendo a Marilyn Monroe, Joni Mitchell, Tori Amos y Nina Simone.

“The Melting Of The Sun” es el segundo adelanto que Annie Clark (su nombre real) comparte de Daddy’s Home, su nuevo material discográfico. Previamente ya nos había deleitado con el sencillo “Pay Your Way In Pain”.

Daddy’s Home fue producido por ella misma junto con Jack Antonoff y, según se reveló en un comunicado de prensa, las canciones que lo conforman fueron escritas luego de que St. Vincent ganara un Grammy y de la salida de prisión de su padre, cerrando con ello un difícil viaje que comenzó en 2010.

Y hablando sobre este álbum, Clark comentó: “Daddy’s Home recopila historias de estar abajo y fuera del centro de Nueva York. Los tacones de anoche en el tren de la mañana. Glamour que ha estado despierto durante tres días seguidos.”

El nuevo álbum se estrenará el próximo 14 de mayo a través de Loma Vista Recordings / Virgin Music y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Foto de portada vía YouTube.