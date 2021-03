Annie Clark, o mejor conocida como St. Vincent, está iniciando una nueva etapa en su carrera musical y como un primer vistazo estrenó el sencillo “Pay Your Way In Pain”.

Este nuevo track se siente como un alegre y a su vez nostálgico viaje en el tiempo, para ser más específicos a la época de los setenta luego de haber tenido una sesión en los icónicos Electric Lady Studios, ubicados en Nueva York.

Ya por si sola la canción te da todas las vibras setenteras pero complementando el viaje, “Pay Your Way In Pain” llegó acompañada de un videoclip dirigido por Bill Benz, con el que oficialmente se abre el mundo visual de Daddy’s Home, el nuevo material discográfico de St. Vincent.

Daddy’s Home es el sexto álbum de estudio de Annie, el cual fue producido por ella misma junto con el talentoso Jack Antonoff. Las canciones que lo conforman fueron escritas luego de que el tema principal de MASSEDUCTION se llevara un Grammy y que su papá saliera de prisión, cerrando el bucle en un viaje que comenzó con su encarcelamiento en 2010.

Hablando de este nuevo álbum, en un comunicado St. Vincent comentó: “Daddy’s Home recopila historias de estar abajo y fuera del centro de Nueva York. Los tacones de anoche en el tren de la mañana. Glamour que ha estado despierto durante tres días seguidos.”

Este próximo material verá luz el 14 de mayo a través de Loma Vista Recordings / Virgin Music en diversos formatos como CD, vinilo y cassette. Ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Te dejamos a continuación el video de “Pay Your Way In Pain”:

Foto de portada: Cortesía.