St. Vincent ya demostrado ser una mujer súper talentosa en diversas ramas y cuando creíamos que ya no podía sorprendernos más, la cantante resultó también ser gamer y fan de Fortnite.

Ya que recientemente Annie Clark (su nombre real) se le unió a la famosa gamer Abby Russell durante una transmisión en vivo para jugar Fortnite. La partida duró alrededor de una hora y posteriormente se subió el video al canal de YouTube de Giant Bomb.

Aunque justo antes de iniciar, St. Vincent advierte no ser muy buena en el videojuego:

Debo de advertirte que no soy muy buena. Juego mucho pero no soy buena… siempre y cuando se establezca la expectativa.

Dicho esto, la cantautora continuó describiendo a su personaje como un “paramilitar recto”. Y también agregando que tiene otro que se ve como un “promotor de clubes en Ibiza” o más como un multimillonario de yates.

Igual en cierto punto del video St. Vincent habló sobre la próxima consola que planea comprar:

He estado dando vueltas con la situación del Play Station 5, obviamente sé que no ha salido, pero me he estado preguntando hasta donde debería llegar. Recientemente también obtuve un Oculus, que aparte de las náuseas que me da, es realmente divertido.