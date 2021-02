St. Vincent habló sobre su próximo disco de estudio en una reciente entrevista, dando a conocer que su fecha de estreno será en el mes de mayo.

Desde el año pasado se dio a conocer que Annie Clark estaba trabajando en un nuevo disco pero no había ofrecido más información al respecto, hasta ahora. La artista ha revelado importantes detalles, como el posible nombre del disco: Daddy’s Home.

También, siguiendo la conversación que tuvo en el medio The New Cue, St. Vincent dijo lo siguiente sobre su álbum: “Yo diría que es el sonido de estar en el centro de Nueva York, 1973. Glamour que no ha dormido durante tres días.”

“En retrospectiva, me di cuenta de que el álbum y la gira de Masseduction eran increíblemente estrictos, ya sea que fueran los atuendos que llevaba los que literalmente me restringieran, que el espectáculo fuera ajustado y la música angulosa y rígida.”

Por último, se le preguntó sobre su idea detrás de la concepción de este disco: “Así que la parte esencial es que mi papá salió de la cárcel en 2019. Llevaba 10 años en el puesto. Mi primera canción fue una historia sobre cuando solía ir a visitarlo y firmaba recibos de Target arrugados que alguien había dejado en la sala de visitas. Y, por supuesto, es increíblemente triste, pero también increíblemente absurdo, por lo que toda la familia ha encontrado una manera de reírse de ello”.

Crédito foto de portada: Instagram St. Vincent