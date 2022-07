Annie Clark, o lo que es lo mismo, St. Vincent,tiene talento a raudales y además no se sabe estar quieta, por lo que resulta completamente impredecible y ahora la tendremos al frente de la banda que toca en vivo durante el programa The Late Show With Stephen Colbert, que transmite la CBS; quizá esa debería de ser la noticia -no siempre una figura quiere ser un músico residente-, pero ella no para nunca.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Hace dos años escuchamos su particular acercamiento a “Piggy”, un clásico de Nine Inch Nails procedente del álbum The Downward Spiral, editado 1994. St. Vincent la tocó hace dos años para la inducción del grupo covereado al Salón de la Fama del Rock & Roll. En aquella ocasión colaboró con Dave Grohl y Jenny Beth y dejó a medio mundo perplejo.

El asunto es que aquella versión de “Piggy” quedó como una exclusiva de Amazon Music, hasta ahora que Annie Clark ha decidido darle nueva vida y colocarla en el resto de plataformas para solaz de sus tantísimos seguidores.

St. Vincent se alinea del lado de aquellos artistas que buscan dejar un marcado sello personal a la hora que reinterpretan una pieza ajena e intervienen notablemente sobre la original; es así que esta “Piggy” es muy de Annie Clark y ahora podrá llegar a un público mucho más grande, que la podrá acompañar en esta recreación tan a su estilo.

