Sr. Chinarro reinventa en español las canciones de David Berman

Para quienes amamos a la música y seguimos a detalle a muchos artistas, un verdadero punto clave es detectar quienes son los colegas a los que ellos admiran; algo que tiene que ver con lo que ocurre con la Teoría de los vasos comunicantes, que la física nos muestra que por debajo están conectados. Esto es fundamental a la hora de abordar David, el nuevo EP del Sr. Chinarro.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El sevillano Antonio Luque nos sorprende al declararse un fan total de Silver Jews, la banda que comandara el norteamericano David Berman, hasta su muerte en 2019 a los 52 años de edad, y con la que diera cátedra como un enorme letrista -de los mejores del mundo indie-.

El norteamericano se ha ido consolidando como una figura de culto, que también era muy solvente en su faceta literaria; tal condición me lleva a citar un espléndido texto de Iván Ortega, titulado El sentido del mundo está fuera del mundo, y que se publicara el año pasado en el portal de la revista La tempestad y en el que apunta: “En la consideración de todos estos músicos-poetas prevalece su apreciación como músicos antes que como poetas, pero la obra de David Berman (1967-2019) es suficientemente problemática como para que no haya consenso respecto a qué aspecto de su trabajo es el más importante, si el musical (con sus diferentes proyectos: Silver Jews, Purple Mountains) o el escrito, representado por dos libros, Actual Air (poemas, aún sin traducción al español) y The Portable February (caricaturas/poemas visuales)”.

Sr. Chinarro convenció a sus actuales acompañantes (Juande Jiménez, Jesús Gómez y Alfonso López) para acometer sobre 5 canciones ilustres entre el repertorio del nativo de Wlliamsburg , Virginia, en las que aplicó un método de total libertad a la hora de traducirlas y en el que privilegió la parte lúdica antes que una corrección formal.

Es así como ahora comenzamos con “Victoria extraña” (en la que logra encajar al oso y el madroño), que procede del mejor de los álbumes de Silver Jews, un Lookout Mountain, Lookout Sea (2008), que con el paso del tiempo su estela va creciendo, ya que también contiene “Suffering Jukebox”, que habla de una rocola que sólo toca canciones tristes en un pueblo feliz -¡enorme paradoja en una canción tremenda!-.

Acerca de lo logrado en David, un Antonio Luque cada vez más amante del indie rock precisó: “Hace muchos años Israel Diezma (ingeniero y productor) puso en la furgoneta un disco de Silver Jews, porque los demás de aquella banda no lo conocíamos, dijo que le recordaba mucho a Sr. Chinarro. Le di la razón y casi sin prestar atención a las letras supe que estaba de acuerdo con lo que aquel señor americano cantaba y que me sentía de un modo parecido. Por eso sabía que grabar David iba a ser un trabajo interesante, y por eso lo hemos hecho”.

A la grandeza de “Vieja gramola” le prosigue “Margaritas en el Mall”, en la que se pregunta cuánto es lo que dura el mundo y es por ello que regreso al texto de Ortega para reiterar la grandeza de David: “Para Justin Taylor (El evangelio de la anarquía, 2011) los versos de Berman tienen el mismo efecto que ciertos versos de la Biblia, ciertos aforismos de Zürau o algunos momentos de Los Simpson. Logró como pocos un matrimonio armónico entre “baja” y “alta” cultura: tras su suicidio aparecieron homenajes en revistas y sitios literarios y musicales, pero también en el Nissan Stadium, casa de los Tennessee Titans, su equipo predilecto quizá por representar a Nashville, su hogar de adopción durante los años finales de su vida”.

David es un EP más que disfrutable y que en físico contó con un tiraje inicial de sólo 300 copias, lo que enfatiza toda esta onda de melomanía y apasionamiento. La entrega se completa con “Mi felicidad se fue” y “Atento a playas y montañas”.

Sr. Chinarro colocó a Israel Diezma en los controles -¡quien más para acercarse a Silver Jews!- y todo fluyó de un modo maravilloso. Antonio Luque y compañía desfrutaron todo el proceso y aportan un nuevo aliento musical y lingüístico a la obra de David Berman… he aquí la mejor nostalgia que se pueda concebir, así como nueva vida para este puñado de canciones.

