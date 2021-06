Spotify ha compartido la lista de los soundtracks de series de televisión más escuchados en su plataforma, entre los que figuran los de shows como Stranger things y Friends.

La plataforma de streaming Freesat fue quien en un inicio se encargó de investigar las bandas sonoras de más de 100 programas de televisión y a partir de ése resultado fue que Spotify pudo determinar los soundtracks más reproducidos, el promedio de reproducciones que tiene cada uno, su canción más reproducida y el tema principal más querido por el público.

Finalmente Spotify enlistó los diez soundtracks más escuchados, teniendo en primer lugar a la exitosa serie de Netflix, Stranger things, con 5 billones de reproducciones. El conteo también incluye viejos dramas adolescentes como One three hill y The O.C., al igual que series más recientes como Euphoria y Game of thrones.

Checa la lista a continuación:

1. Stranger Things – 5 billones de reproducciones

2. One Tree Hill – 1.7 billones de reproducciones

3. This Is Us – 1.3 billones de reproducciones

4. Game Of Thrones – 1 billones de reproducciones

5. The O.C. – 958 millones de reproducciones

6. Big Little Lies – 860 millones de reproducciones

7. Orange Is The New Black – 857 millones de reproducciones

8. The Marvelous Mrs. Maisel – 709 millones de reproducciones

9. Euphoria – 544 millones de reproducciones

10. Empire – 476 millones de reproducciones

Sin embargo, el top de los temas principales de series tomó una dirección muy diferente con la canción de Supernatural encabezando la lista.

1. Supernatural – ‘Carry On Wayward Son’ – 363 millones de reproducciones

2. One Tree Hill – ‘I Don’t Want to Be’ – millones de reproducciones

3. Friends – ‘I’ll Be There For You’ – 138 millones de reproducciones

4. The O.C. – ‘California’ – 99.3 millones de reproducciones

5. Big Little Lies – ‘Cold Little Heart’ – 60.4 millones de reproducciones

6. Game Of Thrones – ‘Main Title’ – 46.6 millones de reproducciones

7. Stranger Things – ‘Stranger Things’ – 46 millones de reproducciones

8. Orange Is The New Black – ‘You’ve Got Time’ – 28.6 millones de reproducciones

9. Westworld – ‘Main Title Theme’ – 26.3 millones de reproducciones

10. Band of Brothers – ‘Main Titles’ – 22.3 millones de reproducciones

Foto de portada tomada del Instagram de Euphoria.