Spoon ha estrenado un cover del clásico navideño de The Beatles, “Christmas time (is here again)”.

La época navideña está a la vuelta de la esquina y para que te vayas ambientando, Spotify ha comenzado a crear una playlist ideal para las fiestas decembrinas, en la que la agrupación se unió con su propia versión del tema lanzado por The Beatles en 1967.

Hablando de ello, en un comunicado el frontman de Spoon, Britt Daniel, comentó: “Grabar ‘Christmas time (is here again)’ fue un esfuerzo grupal que nos alejó de los ensayos y rápidamente nos envió por un camino turbulento de lo que podríamos llamar el espíritu navideño. Y es nuestra canción con la mayor parte de la banda haciendo voces, estoy bastante seguro de que estoy contando cuatro”.

“Christmas time (is here again)” se grabó originalmente para el quinto disco navideño del club de fans de The Beatles y es una de las pocas canciones en las que los cuatro miembros de la banda tienen créditos.

El cover de Spoon ya lo puedes encontrar exclusivamente a través de la plataforma de Spotify.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.