2022 se está postulando para ser uno de los años más importantes en la carrera de Spoon; desde el primer día, la agrupación originaria de Austin, Texas, nos ha dado sorpresa tras sorpresa y nosotros no podríamos estar más encantados.

Como toda buena banda de rock, Spoon tiene un lazo especial con la música de David Bowie. Por allá de 2016, justo en un show en nuestro país, tocaron por primera vez un cover de “I can’t give everything away”, mismo que en diciembre de 2021 decidieron grabar de forma oficial y lanzar para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños 75 del buen Starman.

“Quizá no existe otro artista que hay influenciado más mi escritura que Bowie. Siempre lo he visto como un alma amorosa de la música, así que quisimos hacer un buen trabajo con este cover. Yo creo que es una versión muy hermosa y esto se debe a que Alex, nuestro pianista, de verdad supo darle un toque especial que no existe en la canción original”, explica en entrevista Britt Daniel, vocalista de la agrupación.

En la música de Bowie, Daniel atesora algunos de sus recuerdos más importantes, incluyendo aquel día en el que dejó por la casa de sus padres y, en medio de una tormenta, “Warszawa” fue su mejor compañía. “Recuerdo estar ahí, solo, y mientras la canción sonaba, yo pensaba que nunca antes en mi vida había sentido la música de esa forma. Fue realmente hermoso”, agrega.

Desde ese día, la vida de Britt Daniel ha sido un intenso viaje en busca de su lugar en el mundo de la música. El trayecto ha sido largo y con casi tres décadas de trayectoria y nueve discos publicados, Spoon tomó riesgos y regresó a casa para grabar Lucifer on the sofa, su nuevo material discográfico: “No había vivido en Austin desde 2005 y volver fue por decisión propia. En el verano de 2019 todos nos preguntamos en dónde y cómo era que queríamos crear este álbum, si viajaríamos a otro país o nos encerraríamos en una cabaña en medio del bosque, como lo hemos hecho antes; pero creímos que la mejor opción era volver a Austin”.

“No es un hecho aislado que Austin es un lugar en donde hay mucha música en vivo y puede ser una verdadera fiesta, aunque por ahora no sea tan así por la pandemia, pero era justo eso lo que queríamos, y fue maravilloso poder hacerlo de esta forma. La experiencia completa que fue volver a casa ayudó a que este disco fuera una realidad”, explica el cantante.

Si bien la idea era experimentar al máximo la vida alegre y fiestera de Austin, Texas, para que ése mismo espíritu quedara totalmente plasmado en Lucifer on the sofa, los planes de Spoon se vieron parcialmente saboteados por la llegada del COVID-19: “Algunas cosas definitivamente no hubieran sucedido sin la pandemia, por ejemplo, la última canción del LP, la cual habla sobre cómo estaba tan desolada la ciudad durante el aislamiento. Nunca en mi vida pensé que la vería así y no me gustaría que vuelva a suceder”.

Lucifer on the sofa encuentra a Spoon en un rock and roll puro, con destellos de lo que fueron los primeros álbumes de la banda y pasos contundentes hacia un futuro bastante prometedor. Bien lo dijo Britt Daniel: “Es el sonido del rock clásico escrito por un tipo que en realidad nunca entendió a Eric Clapton”.

El elepé ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada: Cortesía.