Split Heaven: De Querétaro a Japón a punta de riffs

La cuarta edición de Candelabrum Metal Fest está a la vuelta de la esquina. Pasó de ser prometedor a propuesta firme y en apenas cuatro años parece que tiene una década de haberse consolidado. Ahora es casi parada obligada del circuito festivalero y estrado desde el cual las bandas nacionales pueden hablarle a una audiencia diversa que atiende el llamado desde varios puntos del país. Esa por supuesto es una gran ventaja en una escena centralizada donde las propuestas suelen nacer, crecer, desarrollarse y eventualmente morir en la ciudad o estado donde nacen. También, cada caso es distinto.

Split Heaven es una banda queretana fundada hace 22 años. Comenzaron como todas, localmente, luego, en 2008 debutaron discográficamente con Psycho samurai, una placa que traía la canción del mismo título que, quien diría, se convirtió en himno, coreado incluso en una gira por Japón hace más o menos un año o dos.

Antes de seguir con el recorrido histórico, Armand “Hank” Ramos, guitarrista recuerda ese tour. “La gente sí que se apasiona, te busca. Los japoneses son conocidos por no ser tan abiertos, los fans no son tan locos, pero se te acercan y son muy apasionados. Tenemos una anécdota. Cuando llegamos a Osaka, llegamos temprano al venue. No habíamos entrado siquiera y ya había un fan que traía una bolsa como de mandado con todos los viniles, todas las ediciones posibles de nuestros discos. Le firmamos todo. Y digamos que en la liga en la que nosotros estamos no es como que teníamos muchísimos fans, pero me sorprendió que sí había algunos de hueso colorado”. Ya entrados en gastos, ¿tocaron “Psycho samurai” por allá? “Sí, resonó muy bien. No sé si me lo estoy inventando, pero según yo vi por ahí que alguien llevaba una espadita de juguete”. Divertirse, ese es el punto.

Además de Japón, Split Heaven ha hecho varias giras y tenido presentaciones en diversos países europeos. Justamente Hank vivió varios años en Alemania. Eso y tener un cantante estadounidense comenzó a dificultar que la banda siguiera con la actividad típica de las bandas mexicanas, con tocadas en otros estados y la Ciudad de México. Ellos ganaron la Wacken Metal Battle México en 2009 y de hecho fueron la primera banda mexicana en tocar en ese festival. Se dice fácil, pero esa etiqueta de abridores de brecha no la perderán nunca. El tiempo y las trabas logísticas los alejaron del país, sus discos empezaron a salir con el sello alemán Pure Steel Records, lo que significada que solo se conseguían importados. Dejó de ser una banda “nuestra” y se había convertido en internacional. En el camino dejaron de ser quinteto, entonces, ¿cómo se van a presentar en Candelabrum? “Lo más seguro es que vamos a ser cuatro. Tenemos un nuevo truco porque lo que nos falta es bajista, entonces lo que estamos haciendo es secuenciar el bajo. Lo está grabando Carlo (Hernández, originalmente bajista, luego guitarrista) y en las presentaciones en vivo lo usamos secuenciado, ya con metrónomo, sincronizado. Eso fue lo que hicimos en Japón”.

Psycho samurai (2008) salió de la mano del sello mexicano Blower Records. Después, Streel law (2011), The devil’s bandit (2013), Death rider (2016) y Electric spell (2021) fueron cobijados por el sello alemán Pure Steel Records. ¿Les interesa seguir firmados con una disquera o es probable pensar en la independencia? “Nosotros ya nos habíamos planteado la posibilidad de ser independientes, sin sello, ya es mucho más fácil con la tecnología poder distribuir y hacerlo tú solo. Lo habíamos planteado pero al final terminábamos afianzados con alguna empresa o con alguien que ya tenga más contactos, más relevancia en el metal, sobre todo. Es muy, muy importante tener esa asociación porque, independientemente de que si te ayudan económicamente o no para producir, sí abre muchas más posibilidades de ser escuchado, de ser distribuido y de tener más prestigio. También ayuda para tocar en el extranjero, de ser más internacional. Creo que sí es muy importante moverte en un círculo que ya esté establecido, o sea, una firma, una disquera. Nuestro tiempo con Pure Steel ya terminó. Para Split Heaven lo que sigue es encontrar otra opción. Más allá de que si nos ahorramos o que si las condiciones de un contrato son benéficas o no, sí es más importante para nosotros la exposición que logras con una disquera”.

Entonces, mientras resuelven la alianza con otro sello, ¿planean un disco nuevo? Porque esa es una ventaja de Split Heaven, no estuvieron físicamente en México de manera constante, pero sacaron discos con cierta insistencia. Muchas bandas mexicanas funcionan al revés: tienen uno o dos discos en 25 años pero tocan constantemente. Pero la pregunta era sobre material nuevo. “Estábamos apuntando para este año. Ahorita se están reorganizando todas las cosas con nosotros. Probablemente el año que entra, y yo creo que es casi seguro que el año que entra ya tengamos un nuevo bebé. Bueno, eso también porque ya estamos físicamente juntos otra vez. Antes era más difícil por la distancia. Por lo menos ya todos estamos en el continente americano, que es ventaja”.

¿Su regreso definitivo a México significa que habrá más oportunidades de ver en vivo a Split Heaven? Parece mentira pero es una banda de la generación de Voltax y Strike Master por ejemplo, pero a diferencia de aquellos dos, Split es más una leyenda urbana, una especie de fantasma en el sentido figurado de la palabra. “Sí, yo creo que sí va a haber chance de tocar más. Tenemos que empezar a sonar otra vez. La oportunidad de estar en el Candelabrum Metal Fest es muy buena para la banda, para apalancarnos”.

La calidad de la banda es incuestionable. El símil futbolero sería el de esos jugadores que se van a Europa, les va bien y luego regresan a México con toda esa experiencia. La diferencia es que los futbolistas, por cuestiones físicas, tarde o temprano se retiran de las canchas. Split Heaven en cambio regresa para quitar el botón de pausa en México y avanzar, con suerte porque tienen el talento para hacerlo, por muchos años más.

