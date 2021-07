La banda inglesa de rock espacial nos ha hecho la semana, pues recién anunciaron que un vinilo edición especial de su álbum Ladies and gentlemen, we are floating in space llegará el 10 de septiembre de este año.

Como parte del Spaceman reissue program, el cual fue anunciado a inicios de este año y donde ya se lanzaron las re ediciones de los discos Lazer guided melodies y Pure phase, por orden ya le tocaba al tercer disco de estudio de los ingleses; el cual está catalogado como su mejor trabajo discográfico y como uno de los productos más preciosos y melancólicos que el final de los años 90 nos pudo haber entregado.

“Me gusta Pure phase, el mejor de estos cuatro discos, pero la gente todavía dice que Ladies and gentlemen es donde todo se unió”, dice Jason Pierce en un comunicado de prensa. “Todavía estoy asombrado por ambos registros, donde no ceden. No hay ningún tipo de toque de queda. O no, ‘no puedes quedarte en esa sección durante tanto tiempo’. Se sientan en el lugar donde llegan y se quedan allí, y eso me pareció asombroso”.

De acuerdo a lo compartido por el grupo, la edición especial en vinilo llegará el 10 de septiembre de este año a través del sello Fat possum. El diseño de esta re edición se mantiene minimalista, con un arte que emula unas cuantas tabletas siendo la portada principal, en su interior hallamos un tipo de carta y por último, el vinilo en su inconfundible color azul.

Las tiendas donde podrá ser adquirido, así como su precio, se mantienen en un misterio por ahora. En nuestro país, desconocemos si saldrá a la venta en septiembre, pero te dejamos en este enlace la tienda oficial de Spiritualized para que estes al tiro en cuanto salga; pues aunque no se trata de una edición limitada estamos seguros de que será el vinilo más cotizado del semestre.

Crédito foto de portada: Instagram Spiritualized