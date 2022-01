Jason Pierce posee una imaginería tan peculiar que siempre consigue que lo acompañemos en su viaje psicodélico más allá del estilo musical al que se acerque. Convertido en J. Spaceman nos conduce a vuelos muy peculiares a través del art-rock… ello ha conseguido que le seamos fieles a Spiritualized, el proyecto al que se ha mantenido aferrado.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El próximo 25 de febrero llegará su noveno álbum, Everything Was Beautiful, a través de Fat Possum Records, y para hacer antesala a la experiencia completa ha puesto en circulación un nuevo sencillo que lleva por nombre simplemente “Crazy”.

Para agregar interés a la canción, Spiritualized invitó a Nikki Lane, que es una cantante country, y con ello transita por un tema tranquilo y de aires campiranos. Parece que Jason ha optado por un momento de reposo más allá de referirse a la locura.

“Crazy” es ya el segundo adelanto que Spiritualized coloca de Everything Was Beautiful, pues en noviembre pasado mostró “Always Together with You”, que no es otra cosa sino una recreación de una pieza que ya sonó en 2014, cuando se llamaba “Always Forgetting With You (The Bridge Song)”.

De la dirección del video se encargó el propio Jason, quien recientemente también se ha ocupado de las reediciones de lujo de su discografía, entre la que se encuentra una obra de gran relevancia, toda vez que Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space (1997), en su momento ganó como Álbum del año de la NME, por encima del OK Computer de Radiohead y Urban Hymns de The Verve -nada más, nada menos-.

Una vez que el disco vea la luz, Spiritualized comenzará la gira correspondiente de Everything Was Beautiful y esperemos que los quiebres pandémicos no se interpongan para que pase por territorio mexicano.

