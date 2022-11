Troupes de músicos anónimos han existido siempre, aunque no de manera abundante. Se trata de individuos que, en un momento determinado de su vida y bajo ciercunstancias particulares se reúnen y de ello surge magia, asombro, misterio. Eso sucedió en la navidad de 2017 cuando el Enhancement Center, un edificio otomano en la vieja Jerusalen abrió sus puertas ilícitamente. Se desconoce quién o quiénes estaban presentes ese día, pero algunos de ellos tomaron el nombre del lugar y le agregaron la palabra Spiritczualic (la cz tomada del polaco) para formar un vocablo mezcla de ritualístico y espiritual y que da vida a Spiritczualic Enhancemente Center (SEC). Banda muticultural, un ensamble de jazz trance espectral con una metodología psicodélica-punk.

TXT:: David Cortés

Es éste un colectivo itinerante, sin una base fija, que desde su formación en 2017 ha recibido colaboradores de Iraq, Alemania, Rusia, Turquía, Polonia, Dinamarca, Inglaterra y Filipinas, entre otras naciones, con cinco álbumes a cuestas y que recientemente reeditó, con bonus tracks, el álbum Transporting salt (Besides Records), remezclado y remasterizado, en una edición en doble vinyl.

Cierren los ojos y déjense envolver por lo desconocido. De pronto, su olfato los llevará a percibir fuertes aromas y un viento suave les traerá los sonidos de un teclado acompañado del murmullo lejano de voces y aves, mientras la guitarra teñirá algunas notas lentas, pero zigzagueantes. Es “On the way back from Wadi Rum”, y a partir de este momento y durante casi 90 minutos, serán transportados a atmósferas rituales sacras cargadas de espiritualidad.

Hijos del krautrock, herederos de la música del mundo, del trabajo de edición a la Teo Macero y Holger Czukay, los de SEC bordan una psicodelia contemplativa (“Want him to hear that”) que se perla de un poco de exotismo y electrónica (“Sonnentanz”, “Where is my palm leaf”) para crear un rítmico pulso que induce al trance en oleadas rituales las más de las veces breves, pero pletóricas en estímulos (“There was nothing but the swamp”).

SEC es la clase de banda que no se agota en una escucha y demanda atención y tranquilidad; no hay en su música violentas descargas ni virtuosismo desmedido, sino un despligue paulatino y envolvente de atmósferas y texturas cargadas de ruidos de ciudades lejanas y misteriosas (“Mediterranistan”, “Beware trains!”, “The impossibility of traying to repeat something unplanned”, “The haij of Mansa Musa”) y alcanza el extásis onírico en “Dreaming of Miles Davis” y “Transporting salt”.

No, SEC nunca será el grupo del año, ni llegará a las listas de popularidad, pero su música es de esas que te acompañan de por vida, de tan profunda su huella.