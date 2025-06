Spiritczualic Enhancement Center: Melancólica oscilación espacial

Spiritczualic Enhancement Center (SEC) es una banda multicultural, un “ejército” de músicos anónimos que hacen jazz trance espectral con una metodología psicodélica-punk. Es un colectivo itinerante formado en 2017, sin una base fija, y en donde coinciden colaboradores lo mismo de Iraq y Alemania, que de Rusia, Turquía y Polonia, quienes ahora nos hacen llegar The deep sleep of evil man (Crash Symbols, 2025).

Si hay una cualidad a destacar de SEC es su manejo del trance y “Dragon leaping out the water”, el tema abridor de este álbum, se desarrolla lentamente. Si ud. ha escuchado al grupo, sabrá que este va de menos a más, de la abstracción inicial a la concreción conforme avanza el tiempo y este track es una muestra de ello pues cuenta con el tiempo suficiente (25 minutos, una presentación en el Teater Momentum, para la sección Future Sound of Jazz del Festival de Jazz de Copenhague) para generar un sonido monótono, cercano al krautrock y la space music que nos saca de la realidad, porque además, la mayor parte de esta sesión se mueve en un medio tiempo, el suficiente para crear un estado onírico con esas melodías serpenteantes que entran, salen y crean un caleidoscopio en movimiento que es tragado por un hoyo negro en sus últimos minutos.

El lado B de la cinta está conformado por cuatro cortes breves y abre con “Caso di nebula” que marca un tono melancólico y de movimiento espacial. A diferencia del corte anterior, más asentado en la tierra, este oscila en el espacio, en una de sus muchas entretelas; “Worship from afar” prosigue con el tono exploratorio y hay una sensación de descubrimiento siempre presente en el corte e incluso un poco de riesgo. “The deep sleep of evil man” tiene un toque folk cargado de tonos psicodélicos del krautrock y pizcas de electrónica, una mezcla atípica, misteriosa, un portal a otra dimensión. “Im Lichthaus” cierra el trayecto, más inclinado a la experimentación, con una frase del saxofón que crea un vaivén desacompasado, cual si fuera una ola pequeña en movimiento que se transforma en un drone de tintes metálicos, reverberantes, claustrofóbico y que deja una sensación de haber arribado a un espacio del cual es imposible salir.

Imperdible.

