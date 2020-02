Después de la filtración de pésima calidad que vio la luz el martes pasado. Lionsgate Movies ha decidido lanzar de manera oficial el inquietante tráiler de Spiral.

Con la participación de Chris Rock en el rol principal de la película esta nueva cinta que forma parte de la estresante franquicia de Saw promete llenarnos de miedo, estrés e inquietud por lo que pudimos ver en su primer tráiler oficial.

Como te comentamos, esta nueva entrega estará protagonizada por Chris Rock en el papel de Zeke, un policía que se encuentra investigando una serie de horribles crímenes que ocurrieron en su ciudad. Sin embargo, Zeke y su compañero interpretado por Max Minghella se verán envueltos en un misterio que los dejará atorados en un terrorífico e imposible juego a muerte.

En la cinta, Samuel L. Jackson interpretará a un policía veterano que es mentor de Rock y que también se verá envuelto en este peligroso juego. Esta inquietante película estará comandada por la dirección de Darren Lynn Bousman, quién dirige Saw II, Saw III y Saw IV.

Spiral From the Book of Saw se estrenará el próximo 15 de mayo en Estados Unidos. Mira el tráiler a continuación.