Por primera vez en su historia el Festival Cannes nombra a un afroamericano como presidente del jurado. Spike Lee se hizo famoso por dirigir películas que abordan los problemas de racismo y desigualdad entre las que se encuentra Malcom X, Jungle Fever, Do the Right Thing, entre tantas otras.

Lee es un ícono de la cinematografía que ha ganado los principales premios a lo largo de su carrera entre los que se encuentra la palma de oro del Festival de Cannes.

La 74 edición del Festival de Cannes se llevara acabo del 6 al 17 de julio de 2021.

Conversation with Spike Lee, President of the Jury of the Festival de Cannes from 6 to 17 July 2021! #Cannes2021

