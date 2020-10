Dr. Strange va a entrar en el universo de Spiderman para la tercera película protagonizada por Tom Holland, que de hecho ya tiene fecha de estreno.

Benedict Cumberbatch, que ha interpretado a Doctor Strange en las películas de Marvel desde 2016, se unirá a la película aún sin título Spider-Man (apodada Spider-Man 3) para el lanzamiento del próximo año. Sony, que produce junto con Marvel Studios, la ha fechado para el 17 de diciembre de 2021.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el filme pone a Cumberbatch en el papel de mentor de Peter Parker (Holland) que anteriormente ocupaba Robert Downey Jr., que interpretó a Tony Stark/Iron Man en Spider-Man: Homecoming (2017), y a Samuel L. Jackson en Spider-Man: Far From Home (2019), este último encarnando a Nick Fury.

Holland ha retratado a Peter Parker/Spider-Man desde Homecoming, después de la participación en dos películas de Andrew Garfield en las películas de The Amazing Spider-Man (2012-2014) y los retratos de Toby Maguire en la trilogía de Sam Raimi Spider-Man (2002-2007).

Cumberbatch y Holland se conocieron por primera vez como Doctor Strange y Spider-Man en Avengers: Infinity War en 2018.

Además, Jamie Foxx repetirá su papel como Electro, el combo de actores y personajes que se vio por última vez en The Amazing Spider-Man 2 de 2014.

Spider-Man 3, será dirigida por Jon Watts, empezará a rodar en Atlanta, EE.UU., a finales de este mes, añade THR, mientras que la próxima película de Cumberbatch, Doctor Strange, Multiverse of Madness, también se espera que empiece a rodarse este mes en Londres. La logística de funcionamiento de Cumberbatch para rodar las dos películas en diferentes lugares en pocas semanas no se ha aclarado.